Preso estudante que tirou foto íntima de colega e compartilhou no WhatsApp

Um estudante, de 18 anos, de uma escola estadual de Montes Claros, no Norte de Minas, foi preso por tirar foto íntima de uma colega de classe e compartilhar em um grupo de WhatsApp. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (30/06).

O suspeito já foi solto e vai responder ao processo em liberdade, pelo crime de divulgação, sem consentimento da vítima, de cena de sexo, nudez ou pornografia, previsto no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro na Lei 13.718/2018.

A pena prevista varia de um a cinco anos de detenção. Se o autor do crime manteve ou mantém relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou com humilhação a pena pode ser aumentada em até dois terços.

Conforme informações da Polícia Militar, o fato ocorreu na Escola Estadual Benjamin Versiane dos Anjos, no Bairro Renascença. A vítima seria uma aluna da escola, de 21 anos.

Segundo a PM, uma equipe da corporação foi acionada e compareceu na escola, onde encontrou a vítima chorando. A aluna relatou que um colega dela havia fotografado suas partes intimas por debaixo da carteira. Na sequência, o suspeito teria postado a foto em um grupo de WhatsApp dos próprios alunos.

O estudante foi identificado pelos militares e conduzido até a delegacia. De acordo com a Polícia Civil, em depoimento, inicialmente, o rapaz negou, mas acabou confessando ter tirado a postado a foto das partes íntimas da colega.

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil confirmou que o suspeito foi solto e vai responder o processo em liberdade, mas não revelou por quanto tempo ele ficou detido.