Projeto incentiva uso da bicicleta para ida ao trabalho em Montes Claros

A estrutura foi montada em 10 pontos da área central da cidade (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press) O uso de bicicleta é uma opção para melhorar a mobilidade urbana e amenizar o problema do trânsito caótico nas grandes e médias cidades. Considerando esse fator, foi lançado em Montes Claros (413,4 mil habitantes), no Norte de Minas, o projeto “Moc + Bike”, que tem como objetivo incentivar a população a deixar o carro na garagem e pedalar até o local de trabalho, a padaria, a farmácia, a academia ou em deslocamentos para outros compromisso no Centro da cidade.

A Prefeitura de Montes Claros, por meio da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação no Trânsito e Transporte (MCTrans), instalou na cidade um equipamento para o estacionamento gratuito de bicicletas, denominado “1 carro a menos = 10 bike a mais”. A estrutura foi montada em 10 pontos da área central do município.

Como outras cidades do mesmo porte, Montes Claros enfrenta sérios problemas de congestionamento no trânsito. A situação fica ainda mais complicada nas proximidades de colégios, no início e no final das aulas. Além da falta de viadutos e de elevados, o problema é agravado pelo grande número de carros em circulação.

De acordo dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Montes Claros tem um total de 129.285 veículos automotores, entre os quais 97.570 carros de passeio, 23.481 caminhonetes, 6.108 utilitários, 1.201 micro-ônibus e 1.201 ônibus. Conta ainda com 78.273 motocicletas.

O vice-prefeito e secretário municipal de Serviços Urbanos de Montes Claros, Guilherme Guimarães, explica que o objetivo da prefeitura é incentivar cada vez mais o uso de bicicletas como forma de melhorar a mobilidade urbana e amenizar o caos no trânsito

“Queremos estimular o uso de veículos não motorizados como uma maneira de acabar com os congestionamentos no trânsito e de reduzir a poluição. Andar de bicicletas também contribui para a melhoria da saúde das pessoas”, destaca Guimarães. Ele ressalta que o uso da bicicleta também representa a economia de combustíveis.

O presidente da MCTrans, José Wilson Ferreira Guimarães, ressalta que a cidade já conta com diversas ciclovias. Ele lembra que, ao instalar os pontos de estacionamento do “Moc Bike”, a prefeitura incentiva os moradores a deixar o carro na garagem e ir para o trabalho pedalando.

Ele salienta, porém, que as pessoas devem ficar atentas em relação à segurança e trancarem as bicicletas nos locais de estacionamento. “Pois o município não se responsabiliza por roubo ou danos nas bicicletas”, completa.

Entre os locais que vão receber a estrutura do “1 carro a menos = 10 bike a mais" estão: as praças da Catedral e da Matriz, Shopping Popular, a Rua Governador Valadares e as avenidas Afonso Pena, Corrêa Machado e Mestra Fininha.

A Capital das Bicicletas

Amsterdã tem cerca de 881 mil bikes, quatro vezes mais a quantidade de carros (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)

Amsterdã, a capital da Holanda, é conhecida mundialmente também como a “capital das bicicletas”. De acordo números divulgados no país europeu, Amsterdã tem cerca de 881 mil bikes, quatro vezes mais a quantidade de carros. As bicicletas são muito usada em toda a Holanda. Conforme as estatísticas, o país tem cerca de 23 milhões de bikes, 6 milhões a mais do que a população do país, de 17 milhões de habitantes.