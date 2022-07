Mulher é acusada de matar o marido a cadeiradas em Lavras

Em Lavras, acusada de matar o marido a cadeiradas disse que o encontrou morto, mas versão é desmentida pela filha (foto: Cidade em Foco Lavras)



Uma mulher é acusada de matar a cadeiradas o próprio marido em Lavras, no Sul de Minas. Segundo informações da polícia, marido e mulher iniciaram uma discussão acalorada em casa. O homem estaria embriagado e teria começado a agredir fisicamente a mulher, que tem 40 anos. O marido tinha 38 anos.



O crime ocorreu por volta da 0h deste domingo (3/7), na Rua Rio Solimões, no Bairro Água Limpa.

Ainda segundo a polícia, ela pegou uma cadeira e bateu quatro vezes no homem com o objeto. Ele morreu na hora, no local, vítima de traumatismo craniano.





A suspeita contou que estaria em uma festa ao lado de sua casa e, ao retornar, deparou com o marido deitado no sofá, de barriga para baixo e com a boca aberta sem sinais vitais. Uma testemunha confirmou a versão dela.





No entanto, a filha , de 22 anos, desmentiu a mãe e confirmou a versão da discussão e das cadeiradas. O casal não estava junto na festa.





A perícia foi ao local e a autora foi presa, levada para o Presídio de Bom Sucesso. A Polícia Civil vai investigar o caso.