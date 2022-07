Minas investiga mais sete casos suspeitos de varíola dos macacos

Minas confirmou o primeiro caso da varíolas dos macacos no estado (foto: Getty Image)



A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga mais sete suspeitos de varíola dos macacos (Monkeypox). Na quarta-feira (29/6), foi confirmado o primeiro caso da doença no estado. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga mais sete suspeitos de varíola dos macacos (Monkeypox). Na quarta-feira (29/6), foi confirmado o primeiro caso da doença no estado.







Os casos que estão sob investigação são de dois pacientes em Belo Horizonte, um em Varginha, um em Pará de Minas, um em Juiz de Fora e dois em Sete Lagoas. De acordo com SES-MG, nenhum deles viajou para o exterior, mas é importante lembrar que já há comprovação de transmissão local da varíola dos macacos no Brasil.





Minas Gerais é o quarto estado com pacientes com a varíola dos macacos , que já havia sido diagnosticada em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Sintomas e transmissão

Embora as lesões na pele sejam o sintoma mais reconhecível da varíola, elas não são a única forma de manifestação do vírus. A pessoa pode ter febre, inchaço nos gânglios e mal-estar antes mesmo das feridas cutâneas, que podem nem aparecer, inclusive.

A transmissão entre pessoas pode ocorrer por contato com secreções respiratórias infectadas, lesões de pele ou com objetos e superfícies contaminadas.(Com informações de Bernardo Estillac)