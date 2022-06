Primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado em Minas Gerais

O primeiro caso de varíola dos macacos em Minas Gerais foi confirmado nesta quarta-feira (29/6). Trata-se de um homem de 33 anos, que chegou da Europa na segunda-feira (26/6). Ele está estável e em isolamento domiciliar em Belo Horizonte.O caso foi notificado em BH ontem e o Ministério da Saúde confirmou a presença do vírus da doença nesta quarta. A investigação constatou que se trata de um caso importado.A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) monitora as pessoas que tiveram contato com o paciente, mas não houve identificação de nenhum outro episódio relacionado.

Além da infecção comprovada, Minas investiga três casos suspeitos. Eles foram constatados em moradores de Varginha, Pará de Minas e Juiz de Fora. Nenhum deles viajou ao exterior, mas vale lembrar que já há a comprovação de transmissão local da varíola dos macacos no Brasil.Segundo o Ministério da Saúde, outros 21 casos foram confirmados no país. Minas Gerais é o quarto estado com pacientes com a varíola dos macacos, que já havia sido diagnosticada em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.