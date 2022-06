Varíola dos macacos: caso suspeito é descartado em Ouro Preto

Análises feitas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) descartaram suspeitas de um caso de monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) havia divulgado que o caso estava em investigação na noite de quarta-feira (15).Ouro Preto se junta a Belo Horizonte, Uberlândia e Ituiutaba com casos descartados após análises laboratoriais. Até o momento não existem confirmações em Minas.Nenhuma das pessoas examinadas no estado tinha histórico recente de viagem ao exterior, O paciente de Ouro Preto esteve em São Paulo antes de apresentar sintomas.Após o aparecimento de erupções cutâneas cobrindo a maior parte do corpo, com formação de bolhas e febre, o homem, que é estudante, foi atendido no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto e posteriormente transferido para o Hospital Referência Eduardo Menezes, em Belo Horizonte, na terça-feira (14/6).conversou com o Secretário de Saúde de Ouro Preto, Leandro Moreira, que descartou a varíola dos macacos no município."Saiu agora à tarde, o resultado oficial da amostra que foi enviada à Funed de um possível caso de 'varíola dos macacos' aqui em Ouro Preto. O resultado deu negativo, foi descartado. O paciente permanece estável e continua em tratamento no Hospital Eduardo Menezes. A secretaria de saúde continuará acompanhando o caso, até a sua alta".Segundo o Instituto Butantan, a Monkeypox (varíola dos macacos) é “uma zoonose silvestre - ou seja, um vírus que infecta macacos, mas que incidentalmente pode contaminar humanos.A infecção ocorre geralmente em regiões florestais da África Central e Ocidental. A doença é causada pelo vírus da varíola dos macacos, pertencente à família dos ortopoxvírus.Existem dois tipos de vírus: o da África Ocidental e o da Bacia do Congo (África Central).Embora a infecção varíola dos macacos na África Ocidental às vezes leve doenças graves a alguns indivíduos, a doença geralmente é autolimitada (não exige tratamento).A taxa de mortalidade para o vírus da África Ocidental é de 1% para indivíduo não imunizados, enquanto para o vírus da Bacia do Congo pode chegar a 10%.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as crianças também estão em maior risco, e a varíola durante a gravidez pode levar a complicações, varíola congênita ou morte do bebê.Atualmente, a OMS trabalha com especialistas para a adoção de um novo nome para a Monkeypox, já que o termo “varíola dos macacos” é considerado discriminatório e estigmatizante.Os sintomas iniciais da ‘varíola dos macacos’ custumam ser:

febre

dor de cabeça

dores musculares

dor nas costas

gânglios (linfonodos) inchados

calafrios

exaustão