Vídeo mostra suposta tentativa de rapto de crianças em João Pinheiro

Um homem é apontado como suspeito de tentar raptar duas crianças na cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. A abordagem aos estudantes e o momento em que ele fugiu do local depois de ser questionado por testemunhas foram registrados por uma câmera de segurança. A Polícia Militar ainda não o localizou para prestar esclarecimentos.No vídeo é possível um menino e uma menina paradas numa esquina, quando o homem se aproximou e passou a conversar com os dois. O papo durou quase dois minutos, até que dois trabalhadores perceberam a situação e se aproximaram dos três. O suspeito, então, se afastou e deixou o local.O caso aconteceu no bairro Papagaio, e as crianças tinham acabado de sair da aula na Escola Estadual Maria José de Paula.No registro feito por um dos pais na Polícia Militar, ele diz que o filho foi abordado pelo homem, que passou a perguntar como o menino iria embora.A criança teria dito que iria se encontrar o pai, mas o adulto insistiu que iria acompanhá-lo. Ele chegou a apertar o braço do garoto, que recusou a companhia.A mãe da outra criança afirmou que o homem dizia que levaria os estudantes dali. Ele foi interrompido pelos trabalhadores.Há informações que o mesmo suspeito teria passado em outras escolas da cidade. A PM já tem as imagens que podem ajudar a identificá-lo.As investigações ainda tentam confirmar a afirmação de testemunhas de que ele estaria em um carro estacionado perto da esquina da abordagem.