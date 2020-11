Montes Claros: Polícia encontra criança que foi raptada no Pará

Delegado Alberto Tenório, que apurou o caso (foto: PCMG/Divulgação) rapto de uma criança de dois anos, feita pelo pai, em Santana do Araguaia, no Pará, foi esclarecido nesta segunda-feira (23/11), pela Polícia Civil, que encontrou a vítima, sozinha, numa casa no Bairro Santo Antônio, em Montes Claros, no Norte de Minas. O suspeito, que possui mandado de prisão em aberto, está foragido. de uma criança de dois anos, feita pelo pai, em Santana do Araguaia, no Pará, foi esclarecido nesta segunda-feira (23/11), pela Polícia Civil, que encontrou a vítima, sozinha, numa casa no Bairro Santo Antônio, em, no Norte de Minas. O suspeito, que possui mandado de prisão em aberto, está foragido.









A mãe questionou o ex-companheiro, pedindo que ele devolvesse o filho. Porém, o homem pediu para que a família fosse reunida. Na ocasião, fez uma ligação de vídeo aos parentes e disse que aquela era uma despedida, e que seria a última vez que o veriam. Depois disso, desapareceu com o filho.





Os pais da criança estão separados há dois anos. Durante o processo, a Justiça autorizou o pai a ficar com o filho em alguns finais de semana, com a mãe ficando responsável pela guarda.





Depois do desaparecimento, a polícia do Pará emitiu um alerta, com nome e fotos do homem. No último sábado, a Polícia Civil recebeu um comunicado da Polícia Civil de Tocantins, por onde o suspeito passou antes de chegar a Minas Gerais, dando conta que havia pistas do homem em Montes Claros.





Havia registros de ligações telefônicas do suspeito para parentes, no Pará, todas originárias de Montes Claros. A partir dessas informações, policiais de Montes Claros conseguiram localizar a residência onde estaria o suspeito. Ao invadirem a casa, encontraram a criança sozinha.





Segundo o delegado Alberto Tenório o homem era procurado não só pelo rapto, mas também por estelionato. A criança já foi levada de volta ao Pará e está com a mãe. A polícia espera, agora, localizar o suspeito.