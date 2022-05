Criança sequestrada em MG é resgatada em Rio das Ostras; suspeito é preso

Diligências foram comandadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (foto: MPPA/Divulgação - Imagem meramente ilustrativa)

Um homem suspeito de ter sequestrado uma criança de apenas 2 anos em Carangola, na Zona da Mata mineira, foi preso na manhã desta segunda-feira (23/5) em Rio das Ostras (RJ), durante a operação Themis deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O nome da operação - Themis - faz alusão à deusa da justiça, protetora dos oprimidos, que personifica a ordem, a justiça e a lei.



O promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho comentou, via assessoria, a gravidade do delito. "Crimes praticados contra crianças possuem um elevado grau de reprovabilidade, seja pela natural vulnerabilidade das vítimas, seja pelo menosprezo dos autores com a ordem pública e com os padrões éticos mínimos exigidos na vida em sociedade", avaliou.

Conforme o MP, a operação de captura do suspeito e resgate da criança aconteceu "após intenso trabalho investigativo". Nesse sentido, além do Gaeco em Visconde do Rio Branco, participaram da ação o Gaeco Central do MPMG e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), os GAPs de Cabo Frio e de Rio das Ostras e a 5ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ).

A reportagem, em contato com o Ministério Público, questionou como o homem preso nesta manhã conseguiu realizar o sequestro da criança, bem como qual seria a motivação do crime e de que maneira o menino foi recuperado.

Em resposta, a assessoria do órgão disse que "ainda estão sendo realizadas algumas diligências" e, por isso, "não é possível passar outras informações" por enquanto.