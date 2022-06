Jacaré da Pampulha: filhotes são flagrados com a mãe na água

Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte monitora 20 jacarés adultos além da família de filhotes.





“Trata-se de uma população que cresce lentamente devido à baixa taxa de reprodução e ao fato de estas espécies, quando filhotes, serem uma presa fácil para aves de grande porte”, detalhou a prefeitura em nota.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5, orelatou as ameaças que rondam a sobrevivência da fauna na Lagoa da Pampulha . Frente aos golpes de poluição e descargas de poluentes na bacia hidrográfica da capital, os animais que vivem no local viraram sinônimo de resistência.