Derramamento de piche não atingiu a Lagoa da Pampulha, afirma PBH

Uma vistoria nos pontos onde se localizam as barreiras de contenção do derramamento de piche que ameaça a Lagoa da Pampulha nesta segunda-feira (21/3) constatou que não está mais ocorrendo carreamento do material e as barreiras estão funcionando."A Lagoa da Pampulha não foi atingida", informou a Prefeitura de Belo Horizonte.Na última quarta-feira (16/3), um acidente na Via Expressa, em Contagem, causou o derramamento de quase 30 toneladas de material asfáltico no Córrego Sarandi, afluente da Lagoa da Pampulha, se configurando como um acidente com danos ambientais.A Indústria Nacional de Asfaltos, empresa responsável pelo desastre, foi notificada, orientada e contratou a empresa Ambipar para adotar medidas de mitigação dos riscos e recolhimento do material.Barreiras de contenção foram instaladas no Córrego Sarandi, para evitar que o material asfáltico alcancasse a Pampulha. Já foram recolhidas 25 toneladas de material asfáltico.De acordo com a Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e Defesa Civil, uma empresa terceirizada fez o reforço das barreiras, devido a previsão de chuvas para esta semana. Além disso, a empresa também realizou a retirada do material ancorado nas barreiras."Todo o material será encaminhado a um aterro específico que recebe resíduos e materiais especiais industriais", informou, por meio de nota.De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, alguns animais ficaram presos no material asfáltico e foram resgatados, limpos e soltos na dependência do Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo.A Gerência de Defesa dos Animais, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, está mobilizada e disponibilizou o apoio de clínicas veterinárias parceiras para recebimento de animais em caso de necessidade. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura já está realizando o monitoramento da qualidade da água.Segundo a administração municipal, será feita uma análise adicional para verificar possíveis contaminações em decorrência do acidente.Hoje, em Contagem, ocorreu a limpeza de duas bocas de lobo que ficaram entupidas com o derrame do material. Foram retiradas cerca de 500 kg de material que será encaminhado ao aterro específico.Segundo a Prefeitura de Contagem, como foi utilizado hidrojato para limpeza, haverá monitoramento da primeira barreira para averiguar se algum material foi carreado para o canal do Córrego Sarandi. Também foi realizada inspeção técnica nos ramais e na tubulação que dão acesso ao canal do Sarandi para avaliar danos e se ainda há resíduo de material."Foi constatado cerca de 20% de obstrução da vazão total da tubulação", informou a Prefeitura de Contagem.Nesta tarde, está ocorrendo uma reunião conjunta entre representantes das prefeituras de Contagem, de Belo Horizonte, e da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) para avaliar o acidente, definir as ações de rescaldo final, bem como instaurar processo de investigação para apurar os danos causados e o nível de gravidade, para posterior aplicação das medidas legais cabíveis, como notificações, multas e/ou medidas compensatórias, se necessário.