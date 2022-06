Homem é preso sob suspeita de esfaquear o filho por causa de comida

Um homem de 54 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite dessa terça-feira (28/6), no bairro Vila Nova Mogiana, em Uberaba, sob suspeita de esfaquear o próprio filho, de 29 anos, por discussão envolvendo comida.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofreu duas perfurações - uma no ombro direito e outra do lado esquerdo das costas - e precisou passar por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque do Mirante.