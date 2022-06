Homem esfaqueia a mulher por ela ter visitado parentes

O homem teria chegado bêbado em casa e agredido a companheira por ela ter viajado recentemente para a terra onde nasceu e visitado a família.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o casal começou a discutir, e o homem agrediu a mulher, jogando-a no chão e puxando-a pelos cabelos. Ele ainda a esfaqueou na cabeça e no braço. Em sinal de defesa, a vítima arranhou o homem no abdome e na face.