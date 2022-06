COVID-19: mais de 15 mil testam positivo em 24h em Minas

Casos de COVID aumentam, e campanha de vacinação amplia convocação da 4ª dose para 56 anos (foto: Martin BUREAU/AFP) Com mais 15.497 novos casos de COVID-19 confirmados nas últimas 24 horas, Minas chega, nesta quarta-feira (22/6), à marca de 3.548.188 infecções pelo coronavírus e 61.916 mortes desde o início da pandemia. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde, obtidas por meio do informe epidemiológico.









Atualmente, 259.002 pessoas estão doentes e sendo acompanhadas pela saúde dos municípios. A média móvel de casos por dia está em 5.785,7, enquanto a de notificação de óbitos está em 23.





De acordo com o painel do Vacinômetro, 83% dos mineiros acima de 5 anos estão com o esquema vacinal completo, e 61,7% dos maiores de 18 anos receberam o primeiro reforço. A 4ª dose foi aplicada em 42% da população com mais de 60 anos.





A partir de hoje, a população com 56 e 57 anos pode receber a 4ª dose de vacina contra a COVID em Belo Horizonte. Quinta (23/6) estão sendo convocadas as pessoas com 53, 54 e 55 anos e na sexta (24/6) a faixa etária de 50, 51 e 52 anos.





As ações de repescagem dos grupos já convocados seguem de segunda a sexta-feira. Os pontos de vacinação são dinâmicos e podem ser conferidos no portal da PBH