Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra o tráfico no Triângulo

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpre na manhã desta quarta-feira (29/6) 36 mandados de prisão e de busca e apreensão em três estados na operação Loki, que visa combate ao tráfico de drogas. Pelo menos oito pessoas foram indiciadas durante as investigações e cerca de 20 toneladas de drogas já foram apreendidas.

Base da operação é a Polícia Civil no Triângulo Mineiro

A base da operação é o Triângulo Mineiro. O objetivo é desmantelar uma quadrilha responsável por trazer drogas do Paraguai para Uberlândia e, depois, distribuí-las para o Noroeste de Minas Gerais, para Goiás e para Sergipe.

“A rota da distribuição das drogas dessa organização criminosa começava com a compra no Paraguai. O entorpecente era trazido para Uberlândia e depois levado para outras cidades”, explicou o delegado chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, Marcos Tadeu.

As investigações ocorrem há cerca de oito meses e conseguiu, até aqui, bloquear cerca de R$ 1 milhão da quadrilha e apreender oito veículos dos membros do grupo.

Eles vão responder por vários crimes, incluindo tráfico de drogas, e associação para o tráfico. O passo seguinte é investigar outros crimes que teriam sido praticados pela quadrila como a lavagem de dinheiro.