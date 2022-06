Sábado em BH será de céu claro, mas com alerta para baixa umidade

BE

Céu claro durante a manhã perto da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte terá um sábado (25/6) com temperatura amena e céu claro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima prevista é de 11ºC e a máxima não deve ultrapassar os 27ºC. Mesmo que os termômetros não cheguem a números altos, o baixo nível da umidade relativa do ar provoca alerta da Defesa Civil na capital.





Segundo o Inmet, poucas nuvens ocuparão o céu da capital ao longo do sábado e uma névoa seca pode ser percebida durante a tarde. Não há previsão de chuva.





Alerta para baixa umidade

Belo Horizonte está em alerta pelos índices de umidade relativa do ar em torno de 30% desde a manhã de sexta-feira (24/6) . A situação não muda no sábado e a Defesa Civil mantém o aviso válido até às 18h.





O órgão recomenda que quem estiver em BH durante o período foque na hidratação ao longo do dia e opte por alimentos leves e frescos. Também é indicado evitar frituras, atividades físicas com exposição ao sol entre 10h e 17h e banhos com água quente, que podem ressecar a pele.





No caso de incêndios, comuns em períodos mais secos, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).





Frio chegando

O inverno chegou na última terça-feira (21/4) e vai, gradativamente, derrubando as temperaturas em BH. Conforme previsão do Inmet, o dia já será mais frio na capital mineira no domingo (26/6). Embora a temperatura mínima chegue aos 14ºC, a máxima não deve superar a marca de 24ºC.

Leia também: Fim de semana será sem chuvas e frio ainda moderado em Minas





Na segunda-feira (27/6), os termômetros devem marcar 11ºC no momento mais frio e 23º C no período mais quente. Na terça-feira (28/6), a temperatura mínima cai para 10ºC e a máxima chega apenas aos 20ºC. Não há previsão de chuva para nenhum dos dias.