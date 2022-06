BH tem clima ameno com céu claro e parcialmente nublado nesta sexta (24)

O tempo continua estável em Minas, sem grandes oscilações de temperatura (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O dia é de céu claro a parcialmente nublado nesta sexta-feira (24/6) em Belo Horizonte, com temperaturas que oscilam da mínima de 12,4ºC à máxima de 27ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas Gerais, a menor temperatura registrada foi em Caldas, no Sul do estado, com mínima de 4ºC. A maior temperatura esperada é de 33ºC no Norte de Minas.





Não há previsão de chuva para nenhuma região de Minas, e o céu fica claro a parcialmente nublado em todo o estado.