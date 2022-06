Celebração do Sagrado Coração de Jesus: veja programação em BH

Sagrado Coração de Jesus é celebrado nesta sexta (foto: Pixabay/Reprodução ) A Igreja Católica celebra nesta sexta-feira (24/6) o Dia do Sagrado Coração de Jesus. Em Belo Horizonte, as comunidades de fé da Arquidiocese anunciam a programação especial para a data, que terá missas, terços e procissões.





“Durante a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a partir da instituição do Papa São João Paulo II, em 1995, a Igreja reza especialmente pela Santificação do Clero”, explicou a Arquidiocese em nota.









O Sagrado Coração de Jesus é uma data móvel, comemorada na segunda sexta-feira após o Corpus Christi.





Veja a programação:





Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Padroeira de Minas Gerais: Missas às 9h e às 15h, com transmissão pela TV Horizonte (canal 30 HD), Rádio América (AM 750) e rede social Mãe Piedade.





Missas às 9h e às 15h, com transmissão pela TV Horizonte (canal 30 HD), Rádio América (AM 750) e rede social Mãe Piedade. Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz: A Celebração Eucarística acontece às 12h, 15h e 19h. O Santo Terço acontece às 18h.





A Celebração Eucarística acontece às 12h, 15h e 19h. O Santo Terço acontece às 18h. Santuário Arquidiocesano Saúde e da Paz: Missa às 19h e barraquinhas às 20h





Missa às 19h e barraquinhas às 20h Santuário Arquidiocesano Santa Luzia: 19h acontece a recitação do Terço com o Apostolado da Oração; às 19h30 a Santa Missa





19h acontece a recitação do Terço com o Apostolado da Oração; às 19h30 a Santa Missa Paróquia Coração Eucarístico de Jesus: Celebração Eucarística às 19h

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais