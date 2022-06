Fim de semana será sem chuvas e frio ainda moderado em Minas

Fim de semana será sem chuvas em todo o estado de Minas Gerais' (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Para quem espera ansiosamente o frio mais intenso do inverno, ainda não é dessa vez que ele vai dar as caras no estado. Neste fim de semana, o tempo em Minas segue estável e as temperaturas mais baixas serão registradas apenas na Região Sul de Minas, em cidades próximas à Serra da Mantiqueira.









Para o domingo (26/6), a mínima em Belo Horizonte é de 14ºC, com máxima de 24ºC. Em Minas, a menor temperatura será 6ºC, esperada também no Sul, acompanhada de um aumento das nuvens. Já a máxima pode chegar a 32ºC, no Norte do estado.





Durante o fim de semana o céu fica claro a parcialmente nublado em todas as regiões do estado



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais