Corpos foram encontrados pelo genro do casal no final da tarde de domingo (19/06) (foto: Reprodução)

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de um apartamento em Vespasiano, na Grande BH, na tarde desse domingo (19/06).

Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o idoso matou a esposa e, em seguida, tirou a própria vida. No fim da tarde, o genro encontrou os dois corpos.

Ainda na manhã de domingo, antes do suposto crime, o casal estava com a filha e o genro, ma depois do almoço, os idosos ficaram sozinhos.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.