Homem é encontrado morto na cozinha de casa da Grande BH

Um homem identificado como "Roni" foi encontrado morto na cozinha de uma casa, nessa quinta-feira (16/6), no Bairro Jardim Coqueirais, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados por um comerciante que teria informado sobre o possível homicídio, após ouvir alguns barulhos na casa do vizinho. A vítima foi encontrada caída no chão da cozinha, ensanguentada e com marcas de agressão na cabeça.