Homem eletrocutado cai quatro andares e sobrevive em Minas

Homem que caiu do quarto não utilizava equipamentos de proteção, de acordo com o Corpo de Bombeiros (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) Um homem, de 52 anos, caiu do quarto andar de um edifício em construção após ser eletrocutado, nessa quinta-feira (15/6). Além dele, outros dois trabalhadores também foram vítimas do choque elétrico.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, os operários trabalhavam em uma construção na Rua Doutor Getúlio Vargas, no Bairro Vila Esperança, em São Lourenço, no Sul de Minas, e não utilizavam os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).









A vítima que sofreu a queda foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), respirava com dificuldade e apresentava queimaduras no membro inferior direito, membros superiores e ferimentos na boca.

A outra vítima, NCS, de 39 anos, estava consciente e apresentava queimaduras nos membros superior, inferior direito e lesões superficiais. O homem foi imobilizado em uma prancha longa e retirado do quarto andar.

Vítima foi imobilizada em prancha e retirada do quarto andar pela equipe do Corpo de Bombeiros (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)







Segundo os relatos, a terceira vítima, ECN, de 19 anos, que apenas passeava pela construção, teve queimaduras nos membros superiores e inferiores, além de lesões no dorso.

Todas as vítimas foram conduzidas para o pronto socorro do Hospital de São Lourenço.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais