Homem morre atropelado na MG-050, em Carmo do Cajuru

Um homem morreu, nesta quinta-feira (16/6), após ser atropelado no Km 115 da MG-050, na altura de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMG), a vítima tinha 61 anos e sofreu parada cardiorrespiratória após ser atingida por um carro branco.





Segundo informações de testemunhas, o veículo teria evadido a pista sentido Divinópolis e atingido a vítima.





Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local e relataram ter havido falta de atenção do motorista como causa do acidente.

A corporação não informou se ele estava embriagado.