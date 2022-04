Motoristas que trafegam pela MG-050 nesta terça-feira (5/4) devem se preparar para um possível congestionamento na altura do KM 117, em Carmo do Cajuru, Oeste mineiro. A partir das 16h, o trânsito será interrompido nas duas pistas para detonação de uma rocha em uma pedreira às margens da rodovia.

O procedimento, segundo a concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pela MG-050, é padrão de segurança e deve durar cerca de 10 minutos. O trecho fica próximo da Usina do Gafanhoto e sede campestre do Estrela do Oeste Clube, sentido Belo Horizonte.