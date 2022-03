Motorista morre esmagado por um cavalo trator em rodovia no sul de MG

O Gol desapareceu, esmagado, debaixo da carroceria do cavalo trator (foto: PMRv)

O motorista do Gol prata, placa LAE-3114, de Lavras, Rafael Henrique Firmiano, morreu esmagado em um acidente na noite de segunda-feira (28/3), no km 2 da rodovia AMG-1665, próximo a Ingaí, no Sul do estado. O carro que ele dirigia foi colhido pelo cavalo trator Volvo branco, placa QXC-6047, de Conselheiro Lafaiete, que tracionava o semi-reboque, placa RMZ-0H25, de Ouro Preto, carregado com milho, conduzido por Enir Samuel Tavares.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista da carreta seguia no sentido Ingaí/Lavras, quando entrou numa curva à direita e perdeu o controle do veículo vindo a tombar. Isso aconteceu no exato momento em que o Gol passava por ele, na pista contrária.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu, sendo levado para a UPA de Lavras. A carreta sofreu danos em toda sua lateral esquerda. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e fez os levantamentos.

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo da vítima das ferragens. A carga de milho se espalhou, o que obrigou o fechamento das duas pistas, até sua remoção, o que aconteceu cerca de duas horas depois.

Morte e carga química

Um segundo acidente com morte ocorreu na BR-251, a 30 quilômetro de Francisco Sá, no Norte de Minas, onde um caminhão carregado com uma carga química, cloro em pó, tombou e seu motorista morreu, preso às ferragens. Uma das pistas teve de ser interditada até a retirada da carga.