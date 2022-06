Manifestantes usam pneus para fechar o Anel Rodoviário nos dois sentidos

Moradores da Vila Maria fazem manifestação contra reintegração de posse (foto: Arquivo Pessoal)

Um protesto dos moradores da ocupação Vila Maria, na Região Oeste de Belo Horizonte, interditou, por 30 minutos, o Anel Rodoviário nos dois sentidos no final da tarde desta quarta-feira (15/6). Os manifestantes atearam fogo em pneus e madeiras para paralisar o trânsito.



Alguns moradores afirmaram que a movimentação busca chamar a atenção da população e do poder público para o desalojamento de aproximadamente 300 pessoas. A via 040, responsável por administrar o local, afirmou que a rodovia foi totalmente liberada às 18h.





Moradores da Vila Maria fecham o Anel Rodoviário nos dois sentidos para reclamar contra a reintegração de posse (foto: Arquivo Pessoal)

Samuel Costa, líder do movimento, afirmou que eles só querem "uma perícia do terreno para mostrar que nós não estamos no terreno do parque Jacques Cousteau" e que eles não estão degradando a área.Samuel também disse que enquanto os moradores conversavam sobre a liberação da via com uma equipe da polícia, outra equipe chegou jogando bombas. Ele afirmou que estilhaços das bombas acertaram uma criança e uma senhora.

No dia 4 de março, o TJMG determinou a reintegração da Vila Maria. A liminar foi impetrada pela PBH, que diz que o local é de preservação permanente e os moradores estavam danificando a natureza ao cortar árvores para construir casas.



Conforme os moradores, prédios estão sendo construídos próximo à Vila Maria e são essas obras que estão poluindo e degradando a área. "Jogam tudo nas nascentes", relata Naede Santos Guimarães, de 55 anos.



Segundo o grupo, somente 12 famílias foram ajudadas pela prefeitura, sendo que na região existem cerca de 120 famílias. Apesar de algumas pessoas morarem na Vila há mais de 40 anos, algumas pessoas ocuparam a área em outubro do ano passado, quando a prefeitura já havia notificado moradores mais antigos que o local estava interditado.