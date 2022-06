Metrô amplia horário da estação Horto hoje devido ao jogo no Independência

Estação do Horto estará aberta até às 23h59, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque após as 23h (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A estação Horto do metrô de Belo Horizonte ficará aberta até às 23h59 nesta quarta-feira (15/6) para atender aos usuários que irão ao jogo entre América e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. A informação é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte (CBTU-BH).









Além CBTU ressalta ainda que o uso de máscara permanece obrigatório nos transportes públicos, sendo válido para todas as estações e dependências do metrô, conforme determinado pelo Decreto Municipal 17.943/22.





Horários





As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações ficam abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. Em dias úteis, o intervalo do metrô é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.





Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos até 19h e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos.





Ônibus





Para o jogo América x Fluminense, a BHTrans anunciou que, a partir das 20h, fará uma operação especial de trânsito e transporte no entorno do estádio Independência. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, PMMG e Guarda Municipal) irão monitorar e sinalizar o trânsito na região.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a linha especial 9033 (Arena Independência/Centro) começará a operar às 20h, com viagens programadas de acordo com a demanda de passageiros. O serviço contará com ônibus que partem da rua dos Tamoios, 873, entre rua Rio Grande do Sul e Avenida Olegário Maciel.





Para retornar ao Centro de Belo Horizonte, a primeira viagem será realizada 10 minutos antes do jogo ser encerrado. Conforme as informações, as partidas serão realizadas enquanto houver demanda de passageiros.





Pontos de Embarque da linha 9033:

Rua dos Tamoios, 873 (entre rua Rio Grande do Sul e avenida Olegário Maciel);

Rua Santa Catarina, 201 (entre as avenidas Augusto de Lima e Amazonas);

Avenida Amazonas, 709 (entre as ruas dos Tupis e São Paulo);

Rua dos Tamoios, 33 (entre avenida Afonso Pena e rua da Bahia);

Avenida Assis Chateaubriand, 499 (próximo ao Teatro Alterosa);

Rua Pitangui, 2.756 (entre as ruas Santa Marta e Barão de Cocais).

Além da linha de serviço de transporte especial, as linhas abaixo circulam pelo entorno do estádio (Rua Gustavo da Silveira e Avenida Silviano Brandão):





4802A (Pindorama/ Boa Vista)

8001A (Santa Inês/ BH Shopping)

9105 (Nova Vista/ Sion)

9205 (Nova Vista/ Nova Cintra)

9402 (Santa Inês/ Santo André)

9405 (Instituto Agronômico/ Monsenhor Messias)

9414 (Santa Inês/ João Pinheiro)





A BHTrans pede que os torcedores deem preferência ao transporte coletivo, com o intuito de garantir as condições adequadas de acesso ao estádio. Além disso, ressaltam que pontos de táxi foram criados no entorno do estádio.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais