Bairros de BH estão sem água hoje (14/6)

Confira a lista de bairros afetados com a falta de abastecimento de água hoje

Comunidade Camilo Torres, Comunidade Irmã Dorothy, Conjunto Ernesto do Cimento, Distrito Industrial do Jatobá, Independência, Jatobá, Mineirão, Petrópolis, Santa Cecília, Santa Rita, Vale do Jatobá, Vila Castanheira, Vila Pinho e Vitória da Conquista foram os bairros afetados.