Vídeo: mulher morre atropelada no Sul de Minas

Uma mulher de 40 anos morreu nesta segunda-feira (13/6), vítima de um atropelamento em Congonhal, no Sul de Minas. Paola Lidiene de Oliveira estava internada em estado grave desde sábado (11/6), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pela manhã.









Vítima estava a caminho de um rodeio que acontecia na cidade (foto: Terra do Mandu) Em contato com o Terra do Mandu, a família da vítima enviou imagens que mostram o momento em que Paola foi atropelada. No vídeo é possível ver que a mulher parou o veículo no acostamento da BR-459, por volta das 22h, perto de um bar, e acabou atingida por um carro que vinha na mesma direção.









Conforme testemunhas, o casal que estava no carro responsável pelo atropelamento tentou evadir do local, mas foi contido por populares. Eles compareceram a uma unidade da PM e depois seguiram com a equipe da Polícia Militar Rodoviária para a delegacia.





Ao Estado de Minas, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que o Boletim de Ocorrências ainda não está finalizado e, portanto, não seria possível transmitir informações do que teria acontecido com o responsável pelo atropelamento.





Velório e sepultamento





O velório de Paola Lidiene começou às 18h desta segunda-feira (13), na Funerária Ferracioli. Já o sepultamento será nesta terça-feira (14), no Cemitério Municipal de Congonhal, às 10h.