Estação Santa Tereza ganha obra de manutenção em um pilar de acesso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Iniciada nesta segunda-feira (13/6) e com previsão de conclusão na sexta (17/6), uma obra de restauração na Estação Santa Tereza, em Belo Horizonte, vem causando atrasos nas viagens dos trens.



De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a obra pode impactar nos horários do metrô em até seis horas até sexta.





A restauração da estação, de responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), será interrompida na quinta-feira (15), devido ao feriado de Corpus Christi.

A obra busca reformar um pilar de acesso à Estação Santa Tereza. Com isso, entre as estações de metrô Horto e Santa Tereza, os trens farão viagens em apenas uma via nos sentidos Eldorado e Vilarinho.

Como ficam as viagens



De acordo com a CBTU, as obras ocorrem das 9h30 às 15h30 em cada dia, com exceção desta quinta. As viagens terão um intervalo maior, de 20 minutos (cronograma de horário fora de pico ).

As bilheterias vão funcionar das 5h40 às 23h, e as estações, das 5h15 às 23h, para quem já possui cartão ou bilhete de metrô.

Os intervalos entre as viagens nos dias úteis serão de sete a dez minutos nos horários de pico - 6h às 8h30 e 16h30 às 19h - e de 15 minutos fora do pico. Aos sábados, até as 19h, os intervalos serão de 15 minutos, e, após as 19h, de 20 minutos. Aos domingos e feriados, será de de 20 minutos durante todo o dia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata