Feriadão será de tempo ameno e sem chuva na RMBH

Frio fica menos rigoroso no feriado, e não há previsão de chuva para BH e principais destinos turísticos de Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (16/6), está sem previsão de chuva para a região metropolitana de Belo Horizonte e principais pontos turísticos do estado.









Na capital mineira, os termômetros ficam entre 11°C e 26°C na quinta-feira, com tempo estável e céu claro. Estão previstas chuvas isoladas no pontal do Triângulo Mineiro para o feriado.





As temperaturas começam a subir ao longo do feriado. Na sexta-feira (17/6), a temperatura em BH fica entre 12°C e 26°C, no sábado (18/6), os termômetros marcam mínima de 14°C e máxima de 27°C e, no domingo (19/6), a mínima é de 15°C, com máxima de 26°C.

Previsão para destinos turísticos

Quem pretende viajar no feriado pode encontrar tempo mais frio, dependendo do destino escolhido.



Em Monte Verde, no Sul de Minas, a previsão é de sol o dia todo, com temperaturas que variam entre 9°C e 23°C, de acordo com o portal do ClimaTempo.





Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, termômetros ficam entre 7°C e 23°C, com céu com algumas nuvens entre quinta e sexta, e tempo aberto no sábado e domingo.





Já para quem está de malas prontas para Tiradentes, no Campo das Vertentes, a temperatura fica entre 7°C e 24°C, também sem previsão de chuva.