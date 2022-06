Memorial Vale recebe Movimento Arte na Maternidade neste sábado (11)

Palhaço Potássio, uma das atrações do dia (foto: Luz Comunicação/ Divulgação)

Neste sábado (11/6), o Memorial Vale, localizado na Praça da Liberdade, 640, em BH, recebrá o coletivo Movimento Arte na Maternidade (MAM), das 13h às 17h30, para uma tarde cheia atrações para mães e crianças. A entrada é gratuita, sujeita à lotação.

A iniciativa integra a programação do projeto Eu, Criança, no Museu! De acordo com o cronograma de apresentações, às 14h, a atração será o Palhaço Potássio, em Aventuras de Protássio. No espetáculo, o multiartista vive aventuras e executa técnicas de malabarismo com bolinhas e bolas de cristal, equilibrismo com monociclo e cadeiras, brincadeiras e muito improviso.

O evento também vai contar com o apoio musical da DJ Sandri, pandeirista e professora de música, às 15h. Após a apresentação da DJ, a musicista Deh Mussulini, com voz e violão, vai acompanhar as poetisas Zi Reis e Brisa Marques, recitando seus versos. Ambas são mães que trabalham pelo espaço da mulher na sociedade.

Deh Mussulini, a Onírica, é compositora, poeta, cantora, produtora cultural de BH e mãe de duas meninas. Pesquisa mitos e sonhos e tem dois discos solos lançados. É a idealizadora e diretora geral do Sonora Festival Internacional de Compositoras, do Coletivo Mulheres Criando, além da Coletiva Lugar de Mulher.

Zi Reis é mãe e mulher periférica, moradora de Contagem. Multiartista, é bacharel em artes visuais e realizadora audiovisual, dirigindo e produzindo diversos filmes de retomada ao longo dos últimos 10 anos. Brisa Marques é performer, jornalista, curadora, escritora e letrista. Tem 2 livros de poesia, lançados, respectivamente, em 2009 e 2018, "Entre as veias de fato" e "corpo-concreto”. Tem músicas gravadas por parceiros de diferentes lugares. Criou e apresentou os programas “Cardápio Cultural”, exibido pela BH News; “Ação ilimitada”, na Rede Minas; “Casa Aberta”, “Lusofonia,os vários sons da língua portuguesa”, “Disco de Pelúcia” e “Estúdio vivo”, exibidos pela Rádio Inconfidência; da qual foi também diretora artística.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.