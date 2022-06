Menino que viralizou cantando 'Unstoppable' sonha em ser cantor

Além de músicas pop, Matheus também gosta de cantar canções gospel (foto: Reprodução )





Há pouco mais de um ano, o garoto luta contra a leucemia linfoide aguda e faz tratamento na sede de Barretos (SP) do Hospital de Amor, uma organização não-governamental de atendimento gratuito para pacientes com câncer.

Durante o tempo no hospital e as esperas para o tratamentos, Matheus expandiu o seu gosto musical e conheceu várias canções, como "Unstoppable". O hit fala sobre superar os desafios e ser “imparável”. Por isso, ele se conecta tanto com a letra.





O vídeo de Matheus cantando viralizou nas redes sociais com uma animação produzida pela artista Brenda Macedo, que transforma áudios em vídeos curtos, como o que rolou com a criança. O vídeo, postado simultaneamente nos perfis do Instagram da ilustradora e do hospital, conta com mais 300 mil visualizações.





Um dos charmes é a legenda que tenta “traduzir” o que a criança canta. Na letra original, Sia canta “I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes” (“Sou incontrolável, sou um Porsche sem freios”, em tradução para o português). Na versão de Matheus, o refrão se torna: “Akumm maiêmú rásoiu iudera iêeeee”.





No fim da performance, Matheus diz que é um “porsche sem freio”. “Todo mundo que luta contra o câncer é como um porsche", diz.





Ele conta que conheceu a Sia na fila de espera para a físioterapia. “Eu tava esperando e ouvi. Eu fui ver a tradução e gostei demais”, disse.

Matheus revelou que tem o sonho de ser cantor. Segundo a mãe, Wanessa Castro, ele canta hinos evangélicos com muita frequência. “Ele sempre está louvando, e todo mundo acha muito bonito”, comenta.





“Um novo dia virá” , de Rayne Almeida e Thiago Novaes, é uma canção evangélica que o garoto gosta bastante de cantar. Ele chegou a apresentar a música para Henrique Prata, presidente do Hospital de Câncer de Barretos.





Outra música que ele gosta de cantar é ' How You Like That ', do grupo de k-pop Blackpink. Se engana quem pensa que Matheus é só bom cantor. Ele também entrega nas perfomances e sabe a coreografia de cor.

Matheus Superstar

Assim como todos os artistas, o garoto preza pela sua imagem. Muito vaidoso, ele costuma a escolher as próprias roupas. "Eu separo três opções e ele pega a que mais gosta", conta Wanessa.

Além disso, o garoto usa um perfume especial da Natura Homem que ele mesmo escolheu.

Amor por superheróis

O hit "Unstoppable" está presente no filme “Mulher Maravilha”, que Matheus já viu diversas vezes. Ela é a super-heroína favorita dele. “Eu sou apaixonado nela”, disse.





Uma semana depois do início do tratamento, o garoto comemorou seu aniversário com um bolo do Hulk no hospital. "Eu amo super-herói", afirma e cita o Homem-Aranha como o "segundo favorito".





Apoio do Hospital do Amor

Matheus e sua mãe saíram de Conceição do Araguaia, no Pará, para fazer o tratamamento Barretos. “Fiquei sem chão e fui acolhida”, conta a mulher.





Wanessa conta o filho estava lidando com sintomas de leucemia, como fraqueza e dor no corpo há um tempo. Mas o diagnóstico foi confirmado no meio de 2021, depois que a família foi a São Paulo. “Fizemos um monte exames”, lembra Matheus.

A mãe conheceu o Hospital do Amor por causa de um familiar que tinha feito tratamento de leucemia. Em primeiro momento, eles moraram em uma casa de apoio, mas, hoje, vivem em um apartamento alugado.

O tratamento contra a leucemia dura cerca de dois anos. Conforme o médico do garoto, o Dr. Mário José Aguiar de Paula, Matheus está "indo bem" e, dentro de um ano e meio, estará livre da leucemia. "Ele respondeu à quimioterapia muito bem", conta.

"E depois eu tenho que fazer um tratamento para não ter mais", disse Matheus. O médico esclareceu que o garoto teve uma complicação que o deixou na cadeira de rodas, mas voltará a andar rapidinho.

O garoto e a mãe têm acompanhamento psicologico. Além disso, Matheus recebe cuidados de nutricionistas e fisioterapeutas.

