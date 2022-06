Portuguesa Ana Laíns traz seu canto alegre a BH, com o show 'Mátria língua'

Ana Laíns vai mostrar canções em mirandês, língua falada no Noroeste da Península Ibérica (foto: Paulo Maria/divulgação)

Os laços entre Brasil e Portugal vão ficar ainda mais apertados com a realização da Semana Portuguesa, de quinta-feira (9/6) a sábado (11/6), em Belo Horizonte. O evento comemora o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na sexta-feira. Os laços entre Brasil e Portugal vão ficar ainda mais apertados com a realização da Semana Portuguesa, de quinta-feira (9/6) a sábado (11/6), em Belo Horizonte. O evento comemora o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na sexta-feira.









“Desejo ardentemente chegar às pessoas com meu canto, mostrar um pouco mais da cultura portuguesa ao povo brasileiro”, afirma Ana. “Quero mostrar que música portuguesa não é apenas o fado, assim como a brasileira não é apenas o samba.”

MIRANDÊS





Apaixonada por música desde os 6 anos, Ana Laíns se profissionalizou aos 19, lançou quatro discos e tem parceria de longa data com o compositor carioca Ivan Lins.





“Há a ideia de que a música portuguesa se centraliza no dramatismo fadista, mas não sou de todo uma fadista dramática. Pelo contrário, sou muito alegre”, avisa ela, que gosta de se definir como “uma cantora colorida”.











O show de amanhã terá também canções do repertório de Elis Regina. “Em Portugal, ouvimos mais música brasileira do que os brasileiros. A música brasileira é uma realidade para mim desde sempre”, garante.





Emocionada com a chance de realizar o sonho de se apresentar no Brasil, Ana não esconde a frustração com o “boicote”, nas palavras dela, do governo brasileiro à arte e ao desenvolvimento cultural do próprio país.





“Ao longo dos tempos, a arte nos provou que é a forma mais eficaz de sensibilizar os povos e tocar seus corações. A arte tem o papel de nos emocionar e nos tornar mais humanos, furar barreiras e acabar com fronteiras”, defende.





Nesta sexta-feira, a Semana Portuguesa realizará cerimônia para convidados, na Academia Mineira de Letras, com a presença de Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil.





No sábado (11/6), das 10h às 22h, a famosa culinária lusitana será a estrela de evento no Museu Histórico Abílio Barreto, com participação dos restaurantes Caravela, Restaurante do Porto, Tugas Culinária de Portugal, Doces de Portugal, Capitão Leitão e Casa di Maria.





“MÁTRIA LÍNGUA”

Show da cantora Ana Laíns. Nesta quinta-feira (9/6), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Clientes da Unimed pagam R$ 51 e R$ 25,50. Informações: (31) 3516-1360.



* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

O show vai explorar a pluralidade da língua portuguesa. Os autores lusitanos Fernando Pessoa, Florbela Espanca e Sophia de Mello Breyner fazem parte do repertório, assim como o mineiro Carlos Drummond de Andrade. Ana se apresentará também em mirandês, língua falada no Noroeste da Península Ibérica, mas que não é ensinada nas escolas de Portugal.