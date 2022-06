Gu Brother mostra sua black music autoral no EP 'Numa boa'

O belo-horizontino Gu Brother diz que suas canções pregam a paz e a humildade (foto: Dinho Santos/Divulgação)

O cantor, compositor e instrumentista mineiro Gu Brother fala de amor, cotidiano e festas no EP “Numa boa”, que será lançado nesta quarta-feira (8/6) à noite, no Cine Theatro Brasil Valourec.









“É a gente sair um pouco da correria e voltar para o lado da paz e da humildade, sentimentos que, infelizmente, estão faltando na nossa sociedade”, comenta.





Com oito faixas autorais, o EP reúne novas e antigas canções, que ganharam releituras. “Black power”, por exemplo, foi feita em 2007. “O que interessa agora são as plataformas digitais. Rearranjamos algumas músicas e compus outras”, conta.





Além do repertório do EP, Gu vai mostrar sua releitura para “Tempos modernos”, de Lulu Santos, e “O sol”, de Vitor Kley. “Tudo na base da black music e do soul, que é a nossa onda”, adianta.





O show terá também homenagem a Vander Lee (1966-2016) – ao violão, ele interpreta “Iluminado”. Sucesso nas vozes de Tim Maia e Gal Costa, “Um dia de domingo”, de Michael Sullivan e Paulo Massadas, é outro destaque do momento solo de Gu.





A banda que o acompanhará reúne Léo Pires (bateria), Eleziél Afonso (teclados), Naldão Costa (baixo), Luiz Peixoto (guitarra), Jaiminho Silva e Vinicius Motta (back vocal) e Lima (trompete).





O show terá performances, adianta ele. “Em ‘Black power’, a gente coloca umas perucas. Em ‘Na bola’, trocamos o figurino e nos apresentamos com camisas da Seleção Brasileira”, revela, já de olho na Copa do Mundo, que começa em novembro, no Catar.



(foto: Reprodução )



“NUMA BOA”

.EP de Gu Brother

.Oito faixas

.Show de lançamento nesta quarta-feira (8/6), às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, Praça Sete, Centro. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Informações: (31) 3201-5211.