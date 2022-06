Mariana: Câmara dos Deputados aprova 84 recomendações reparatórias

Distrito de Bento Rodrigues foi totalmente destruído pelos rejeitos da Barragem de Fundão (foto: Maicon Costa/Especial para o EM)

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o Rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em 2015, na cidade de Mariana, aprovou, por unanimidade, na quarta-feira (8/6), relatório com 84 recomendações e 56 pressupostos para reparação de danos do crime socioambiental ocorrido no município mineiro.