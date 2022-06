Concentração de professores e estudantes na praça Afonso Arinos, em Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Professores e alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se mobilizaram no fim da tarde desta quinta-feira (9/6), em protesto contra os cortes no orçamento da educação e por recomposição salarial. Também se manifestaram contra a proposta de mensalidades nas universidades públicas, privatizações, reformas trabalhistas e teto de gastos para a educação. A concentração foi na Praça Afonso Arinos, no Centro de Belo Horizonte.

Estudantes concentrados antes do ato, aguardando o ônibus oferecido pelo Sindicato (foto: Vitória Felisberto Silva/ Divulgação)

O SIndicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte (APUBHUMG+), junto ao DCE e ao Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino (Sindifes), diponibilizou ônibus para levar os estudantes para o ato.



Na saída da UFMG, os alunos já se concentravam munidos de bandeiras do movimento estudantil e usando máscaras de proteção contra a COVID-19.

Leia mais: Professores da UFMG farão paralisação nesta 5ª contra cortes na educação

Maria Rosária Barbato, integrante do Sindicato dos Professores APUBH UFMG, disse que a categoria está sem reposição salarial desde 2017, acumulando perdas. "Vai afetar o funcionamento da própria universidade, pesquisas, a permanência de alunos. Somos obrigados a sair na rua pela nossa sobrevivência. Resistir para existir", afirmou.

Durante a manifestação, os alunos e professores entoam gritos de guerra a favor da educação e contra o governo Bolsonaro.