A apreensão levantou suspeita de que a arma encontrada foi a mesma utilizada em um homicídio, no final de maio, em Era Nova (foto: PMMG/Divulgação)





A Operação Alferes Tiradentes, realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), apreendeu nesta quinta-feira (9/6), uma arma de fogo calibre 38, 14 munições e 1 carregador jet lod. Luciano de Oliveira, suspeito que foi encontrado com os materiais, é responsável pelo tráfico de drogas no distrito de Era Nova, na cidade de Alpercata, na região do Rio Doce em Minas Gerais. A apreensão levantou suspeita de que a arma encontrada foi a mesma utilizada em um homicídio, no final de maio, em Era Nova.









Os militares chegaram até a casa a partir de uma denúncia de que haviam pessoas armadas no local. Com a chegada da polícia, Luciano arremessou uma arma pela janela dos fundos da casa, e foi preso em flagrante. De acordo com a PMMG, ele também é suspeito de vários crimes na localidade.





De acordo com o cabo Renato, "o autor teve um atrito com uma vítima de um homicídio em Era Nova, provavelmente por dívida de drogas e tinha prática de furtos também. A vítima era usuária. Ainda não podemos afirmar, mas possivelmente, a arma pode ter sido usada no crime", explicou.





O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Administração de Pessoal de Governador Valadares.