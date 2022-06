Dois jovens são encontrados mortos dentro de apartamento, em Viçosa

Viatura da PM, que foi chamada após o primeiro corpo ser descoberto por uma vizinha (foto: PMMG/Divulgação)

Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram encontrados mortos dentro de um apartamento, no bairro Sagrados Corações, em Viçosa, na Zona da Mata mineira. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência no último sábado (4/6) e divulgou o ocorrido na segunda-feira (6/6).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h30 de sábado, ao chegar em casa, uma vizinha foi verificar se o rapaz estava em casa, a pedido de uma amiga, e ao chegar no apartamento, bateu na porta, que se abriu. Ela viu então um corpo ensaguentado numa cadeira e acinou a PM, que, juntamente com o Corpo de Bombeiros, constatou o óbito do primeiro homem.

Ao fazer uma vistoria no restante da casa, os militares encontraram mais um corpo num quarto, sentado sobre a cama, com uma pistola 380 nas mãos e uma perfuração, em tese, provocada por arma de fogo, no lado direito da cabeça.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e, após recolher os celulares das vítimas e a arma de fogo encontrada, encaminhou os corpos para o Instituto Médico-Legal (IML).



O laudo com a causa das mortes tem prazo de até 30 dias para ser concluído.