Casal é preso com 2,8 mil papelotes de cocaína em casa no Sul de MG

Droga estava enterrada em quintal de casa em Extrema (foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um casal por tráfico de drogas em Extrema, no Sul de Minas, nessa terça-feira (7/6). Quase 3 mil papelotes de cocaína foram encontrados no quintal da residência do casal. O local da prisão (bairro e rua) não foi informado pela polícia.

Os policiais cumpriam mandado de busca e apreensão na casa do homem, de 28 anos, quando encontraram uma porção de cocaína em cima da geladeira. Então, vasculharam a residência e encontraram o restante da droga, 2.890 papelotes de cocaína, enterrados no quintal, em uma pilha de telhas.

O homem assumiu ser proprietário da droga. Os policiais ainda apuraram que a companheira dele, de 24 anos, também estava envolvida. O suspeito ainda disse que guardava o material para um conhecido, e que receberia R$ 2 mil por isso.



Sendo assim, o rapaz foi encaminhado para o presídio de Extrema, e a mulher para o presídio de Santa Rita do Sapucaí, onde ficam à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, as investigações irão prosseguir com o intuito de identificar outros envolvidos.

Iago Almeida / Especial ao EM