Minas não confirma hepatite de origem desconhecida em criança de Uberaba

Reunião

A SES-MG realizou reunião de alinhamento com a equipe do Ministério da Saúde, responsável pelo monitoramento dos episódios de hepatite aguda de etiologia desconhecida.



“Na ocasião, foram alinhadas e discutidas as informações disponíveis de todos os pacientes notificados ao CIEVS-Minas, com reclassificação dos casos de acordo com as últimas definições de suspeição”, finalizou nota.