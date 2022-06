Frutal assume hospital que foi gerido por 4 empresas, em menos de 2 anos

Hospital Municipal Frei Gabriel é alvo frequente de reclamações de usuários devido a demora em atendimentos médicos e falta de medicamentos (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Após ser gerido por quatro empresas em menos de dois anos, o Hospital Municipal Frei Gabriel de Frutal (Triângulo Mineiro), que é alvo de várias reclamações de usuários, voltará, ainda sem data definida, a ser administrado pela prefeitura da cidade.

O anúncio foi divulgado pelo prefeito Bruno Augusto de Jesus Ferreira, por meio de coletiva à imprensa local, nesta segunda-feira (6/6). Ele destacou que a prefeitura rescindiu o contrato com a MedLife, a quarta empresa que geriu o hospital, em cerca de um ano e meio de seu primeiro mandato como chefe do Executivo de Frutal.

No início de 2021, começo do mandato de Bruno Augusto, quem era responsável pelo hospital era o Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (IBRAPP). Em seguida, no meio deste ano, após rescisão, que aconteceu de forma emergencial, assumiu o Instituto São Lucas, que permaneceu seis meses na gestão do hospital.

Depois, com apenas um mês de atuação na gestão do Hospital Frei Gabriel, o Instituto Mahatma Gandhi , vencedor de licitação ocorrida no início deste ano, solicitou no dia 8 de fevereiro, rescisão de contrato com a Prefeitura de Frutal. E, por fim, a MedLife, que saiu vencedora da licitação seguinte, administrou o hospital entre o começo de março deste ano até hoje.

Segundo informações de canais de comunicação de Frutal, como a Rádio 97 FM e o Blog do Portari, frequentemente, eles recebem reclamações e denúncias de usuários do Hospital Frei Gabriel devido à demora nos atendimentos por conta de poucos médicos, além de falta de medicamentos.

"Decisão exclusivamente administrativa"



Durante a coletiva à imprensa, o prefeito de Frutal destacou que a decisão do governo municipal de reassumir a gestão do hospital foi exclusivamente administrativa.

"Não houve nenhum desacerto ou desentendimento com a MedLife; essa era uma ideia que eu já vinha amadurecendo há algum tempo, e durante a minha viagem à Belo Horizonte, na semana passada para o Congresso da Associação dos Municípios Mineiros, ficou muito claro que este é o momento ideal para promovermos esta mudança".



Ainda conforme Bruno Augusto, a mudança aconteceu porque a intenção de seu governo é unificar todo o sistema de saúde de Frutal. "Tanto as UBSs quanto o Hospital terão a ficha médica dos moradores da cidade; isso otimiza tempo e melhora os atendimentos, mas quando se tem uma empresa administrando o hospital, essa troca de informação, essa sinergia fica um tanto prejudicada, tornando-se quase inviável”.



Para tentar agilizar criação Consórcio Regional de Saúde

Outro fator que pesou na decisão para que a Prefeitura de Frutal se tornasse a nova gestora do Hospital Frei Gabriel, segundo Bruno Augusto, é porque isso deve facilitar a retirada do papel do Consórcio Regional de Saúde, que contaria com a participação de todos os municípios que são atendidos pelo hospital.

"Hoje, em alguns procedimentos como ultrassom, por exemplo, a Prefeitura chega a custear sozinha 70% do valor para atender pacientes de outros municípios; isso não é justo e, em breve, a Prefeitura não conseguirá mais arcar com esses custos. Por isso, precisamos criar esse consórcio o quanto antes, mas as cidades da região só se sentirão confortáveis em participar desse projeto se a gestora do Frei Gabriel for a Prefeitura de Frutal", acredita.

Mudança deve ser efetivada daqui três meses



O prefeito de Frutal fez questão de explicar que para que a prefeitura se transforme na nova gestora do Hospital Frei Gabriel é preciso agora criar toda uma infraestrutura jurídica e administrativa e ainda um orçamento especifico para o hospital.

"Para criarmos essa infraestrutura com corpo técnico, diretivo e administrativo próprios precisaremos enviar leis que terão de ser aprovadas pela Câmara, assim como o Legislativo precisará aprovar um orçamento próprio para o hospital", destacou o prefeito de Frutal, que acredita que todo esse processo deva levar cerca de três meses para ser concluído.



"Vou buscar fazer uma rescisão contratual amigável com a MedLife e também garantir que os acertos trabalhistas de todos os colaboradores do hospital sejam honrados pela Prefeitura. Faremos de tudo para que essa transição ocorra da maneira mais tranquila possível e que ela não afete e nem prejudique a nossa população e nem os moradores da região que buscam por atendimento médico no Frei Gabriel”, finalizou Bruno Augusto.