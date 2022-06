Parada LGBTQIAP+ retorna em abertura do Festival de Inverno de Ouro Preto

A população LGBTQIAP+ da Região dos Inconfidentes tem muito o que comemorar. Neste ano de 2022, a Parada LGBT retornará a cidade no próximo dia 3 de julho, na abertura do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, evento que acontece anualmente e traz centenas de ações socioculturais para as cidades envolvidas.

Nem todos os detalhes da Parada ainda estão definidos, mas sabe-se que haverá trajeto até a Praça Tiradentes, um dos principais pontos turísticos da cidade, além de show musical, ainda não definido.

O anúncio do retorno da Parada LGBT foi feito pelo poder executivo do município, após reunião do prefeito Ângelo Oswaldo com Victor Pinto, o diretor em Educação e Saúde da Secretaria de Saúde de Ouro Preto. Na ocasião, foi discutida a criação do Conselho Municipal da População LGBTQIAP+ e do Centro de Referência LGBTQIAP+ ouro-pretano, que tem previsão de início para julho e setembro de 2022, respectivamente.

Victor Pinto falou sobre o projeto, explicando o que o poder público pretende oferecer por meio do Centro de Referência: “É uma antiga reivindicação que agora ganha conteúdo de realidade. É mais um programa importante da Prefeitura atendendo não só a esse pedido, mas aos direitos humanos, pois temos diversos programas na área de desenvolvimento social e na área de saúde que serão contemplados por esse centro de referência", comenta.



"Será para atendimento social, psicológico e educacional, tanto da população LBGT+ quanto das famílias contempladas dessas pessoas. Também haverá treinamento dos agentes públicos que lidarão com esse público, para que eles tenham a capacidade de interagir sem preconceitos, discriminação e de forma mais humanizada."

De acordo com a Prefeitura Municipal, o Centro de Referência LGBTQIA+ funcionará em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por meio de convênio, com cessão de espaços e profissionais pelo poder público, e projetos de extensão que contam com atendimento jurídico, farmacológico e nutricional por parte da universidade.