BH terá noite nublada e fria, com mínima de 10°C

AM

Não há previsão de chuvas para BH e a região metropolitana da capital (foto: Redes Sociais/Reprodução) Belo Horizonte terá uma noite fria neste domingo (5/6). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar a 10°C.









Ainda segundo o Inmet, a máxima será de 24°C. Já a umidade máxima pode chegar aos 80% e mínima aos 30%.



LEIA TAMBÉM: Termômetro vai a 10°C até a quarta-feira em Belo Horizonte Ainda segundo o Inmet, a máxima será de 24°C. Já a umidade máxima pode chegar aos 80% e mínima aos 30%.





A noite na capital mineira será de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A intensidade do vento foi calculada como fraca/moderada.





A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu uma nota com recomendações para as baixas temperaturas.





O órgão recomenda hidratação, evitar banhos com a água muito quente, realizar atividades físicas mas com agasalho, manter as janelas abertas em ambientes fechados e procurar um especialista caso sinta problemas respiratórios.





Durante a semana, as máximas devem variar, mas os dias serão mais quentes, podendo bater 25°C. Não há previsão de chuvas para BH e a região metropolitana da capital.