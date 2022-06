Parque de transmissão das emissoras da Câmara de Pouso Alegre é furtado

Equipamentos foram furtados durante a madrugada (foto: Câmara Municipal)





A Câmara Municipal de Pouso Alegre, no Sul de Minas, anunciou na manhã desta quinta-feira (02/06), que o parque de transmissão das emissoras (Rádio Legislativa FM e TV Câmara), foi invadido e teve equipamentos furtados. O fato foi descoberto quando o Legislativo foi averiguar o porquê da falta de sinal das emissoras logo pela manhã.





Do local, foram levados todo o cabeamento que leva energia aos transmissores, além de dois padrões de energia. Segundo a Câmara, o parque abriga equipamentos de várias emissoras. Além dos equipamentos da Câmara, foi levado outro padrão (que estava fora de operação) de outra emissora.





"A Câmara ainda não calculou o prejuízo, mas TV e Rádio devem ficar fora do ar até que o caso seja resolvido. O Presidente da Câmara, Reverendo Dionísio, trabalha para que as emissoras voltem ao ar o mais rápido possível, garantindo assim a transparência dos trabalhos Legislativos e a democratização da informação pública", informou a Câmara, em nota.





Assim que a Diretora de Comunicação da Câmara, Karine Pagliarini, tomou conhecimento do caso, ela procurou a Polícia Militar para registrar o Boletim de Ocorrência, com o Diretor Geral, Fabrício Azevedo. Além disso, ela afirmou que o Legislativo está em contato com o Executivo para que melhorias na segurança sejam realizadas no local.





"O terreno onde ficam os equipamentos de transmissão pertence à Prefeitura e temos um convênio, desde 2010, que nos permite a utilização do espaço. Nós também entramos em contato com a Prefeitura e vamos trabalhar para que o local possa receber melhorias em relação à segurança", explicou Karine Pagliarini.





Agora, a diretora de Comunicação afirma que está trabalhando no processo de cotação dos equipamentos e contratação do serviço para que o sinal volte o mais breve possível. "Estamos empenhados ao máximo. Sabemos a importância de manter no ar os veículos", enfatizou ela.





Cabe destacar que além de rádio e TV Câmara de PA, também ficam fora do ar: TV Senado, TV Câmara Federal e TV Assembleia, já que os sinais das mesmas são mantidos pelos equipamentos da Câmara de Pouso Alegre.





Iago Almeida / Especial ao EM