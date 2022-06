Suspeita de sarampo interdita UPA em Montes Claros

UPA do Chiquinho Guimarães, em Montes Claros, foi fechada temporariamente por causa de suspeito de sarampo (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimaraes, em Montes Claros, no Norte de Minas, foi fechada temporariamente na tarde desta quarta-feira (1/6), devido ao atendimento de casos suspeitos de sarampo. A unidade, que atende uma média de 150 pessoas por dia, foi fechada por cerca de duas horas.

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, o fechamento temporário da Unidade de Pronto Atendimento foi feito como medida preventiva contra o sarampo, em cumprimento a protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Ela afirmou que a unidade interrompeu o atendimento temporariamente depois de terem atendidos três casos suspeitos da UPA num intervalo de menos de uma semana.

"Diante do atendimento dos casos suspeitos de sarampo,seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, a UPA foi fechada de forma temporária para se evitar uma disseminação da doença. Com isso, a medida visou impedir também um possível surto do sarampo no município", afirmou a secretária municipal de Saúde.

Ela informou que, seguindo as normas de prevenção recomendadas, a Unidade de Pronto Atendimento foi fechada durante duas horas para a desinfecção das instalações e também para a vacinação de todos os profissionais de saúde do local e das pessoas que tiveram contato com os pacientes dos casos suspeitos de sarampo.

"O Ministério da Saúde adota rigor com o sarampo por trata-se de uma doença infecto-contagiosa com grande potencial de transmissão", observa Dulce Pimenta. A secretária informou ainda que houve o recolhimento de material dos pacientes com suspeita de sarampo em Montes Claros e o envio para exames laboratoriais, que vão confirmar ou descartar a doença.

Cobertura vacinal baixa

A secretária de Saúde de Montes Claros disse que a cidade se esforça para elevar a cobertura vacinal contra o sarampo, que ainda está baixa na cidade. Existem cerca de 25 mil crianças na faixa de a 0 5 anos, população que deve ser imunizada contra o sarampo até o final do ano.

Mas, até agora, a cobertura vacinal contra o sarampo em Montes Claros atingiu 40%, sendo que a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde cobertura de 95%.

Dulce Pimenta disse que, para elevar a taxa de imunização das crianças contra o sarampo no município,a prefeitura adota estratégias como a vacinação em creches e escolas das séries iniciais do ensino infantil . Também é feita a busca ativa (visita domiciliar para a vacinação), feita pelas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). Além disso, destaca a secretária, a Prefeitura de Montes Claros aumentou as salas de vacinação na cidade de 18 para 41 locais.