Serra do Curral: PBH usa polícia e guarda para impedir ação de mineradora

Agentes estiveram presentes na portaria da mineradora para impedir as atividades (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Agentes da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Secretaria de Fiscalização da prefeitura de Belo Horizonte compareceram na tarde desta sexta-feira (27/5) à mineradora Guth Sicht, no bairro Taquaril, na Região Leste da capital, para parar trabalhos no local.





No momento da chegada, funcionários terceirizados estavam instalando um portão para evitar a entrada de terceiros. A mineradora recebeu multa de R$ 25 mil. Há dois dias, a prefeitura havia pedido na Justiça o pagamento de indenização de R$ 20 milhões.













O objetivo da ação é garantir que a mineradora cumpra o acordo de não minerar no limite de BH. A empresa também exerce a atividade em Sabará, na Região Metropolitana da capital. O espaço da mineradora compreeende justamente os dois municípios.

Pouco antes da visita dos agentes, foi possível ver vários caminhões com minério de ferro circulando pelo local. Inicialmente, representantes da Guth Sicht não queriam liberar a entrada da Guarda Municipal, mas foram convencidos a ceder a vistoria no local.





O caso





A Gute Sicht e o governo mineiro assinaram, em 2021, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). De acordo com a PBH, esse é o único documento responsável por embasar a atividade exploratória.





A fim de barrar as escavações na mina Boa Vista, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) acionou a Justiça pedindo a paralisação da exploração no espaço. A petição solicita, ainda, a suspensão do TAC, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão. A petição requer, também, que a Gute Sicht e o estado de Minas Gerais sejam condenados a pagar R$ 20 milhões em danos morais coletivos aos cidadãos de Belo Horizonte.





A área é vizinha ao espaço que a Taquaril Mineração S.A (Tamisa) obteve liberação do Consrlho Estadual de Política Ambiental (Copam) para minerar. No início de maio, o Estado de Minas mostrou que uma das cavas da Gute Sicht está a 350 metros de uma das cavas que a Tamisa quer abrir na parte nova-limense da Serra do Curral.