Gusttavo Lima e mais oito: cidade mineira pagará R$ 2,34 milhões em cachês

Gusttavo Lima, Bruno e Marrone, Israel e Rodolffo, Di Paullo e Paulino, João Carreiro e Thiago Jhonathan integram a programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, em Conceição do Mato Dentro (MG) (foto: Divulgação)

Em meio aos debates sobre as verbas astronômicas destinadas pelo Executivo de cidades do interior para pagamentos dos shows de cantores sertanejos , a Prefeitura de, na Região Central de Minas, desembolsará R$ 2,34 milhões para os cachês dos artistas que se apresentam no município, entre 17 e 23 de junho, integrando a programação da 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos.Conforme revelou a reportagem do Estado de Minas nessa quinta-feira (26/5) , somentefaturará R$ 1,2 milhão por sua apresentação. Fazendo jus ao pomposo título de maior cachê do Brasil, o valor corresponde a 51% do total disponibilizado pela administração da cidade para seis shows com nove artistas.O contrato com Gusttavo Lima ainda prevê que a prefeitura pague as hospedagens de 40 funcionários da equipe do artista “no melhor hotel da região”, assuma os gastos de R$ 4 mil com alimentação e disponibilize transporte para todos até o local do show.No segundo lugar da folha de pagamento do Executivo de Conceição do Mato Dentro está. A dupla receberá dos cofres públicos R$ 520 mil - menos da metade do valor destinado ao intitulado “Embaixador” da música sertaneja.Na sequência aparecem(R$ 310 mil),(R$ 120 mil),(R$ 100 mil) e(R$ 90 mil). Com 17 mil habitantes, Conceição do Mato Dentro tem previsão orçamentária de R$ 689 milhões para 2022, segundo dados do Portal da Transparência.A revelação dosobre a cifra milionária a ser paga a Gusttavo Lima acontece após o astro da música sertaneja entrar na mira do Ministério Público (MP) por receber R$ 800 mil em um evento na cidade de São Luiz , de apenas 8 mil habitantes e com o segundo menor Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Roraima - R$ 147,6 milhões (R$ 18.450 per capita). A apresentação está prevista para dezembro, na 24ª edição da vaquejada na cidade.Os altos valores destinados por municípios para contratação de artistas sertanejos viraram tema de debates acalorados nas redes sociais. Tudo começou quando Zé Neto, da dupla com Cristiano, criticou a Lei Rouanet durante uma apresentação recente na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, mas recebeu R$ 400 mil da prefeitura local pelo show.