Cidade mais fria do País nesta sexta (27/5) está em Minas

Tempo frio em Minas tem feito com que cidades do estado fiquem na lista das menores temperaturas registradas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A queda de temperatura faz com que Minas Gerais fique novamente na lista dos estados com cidades mais frias no País. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), duas cidades mineiras estão entre as três que registraram as menores temperaturas nesta sexta-feira (27/5).









As outras cidades que aparecem na lista foram Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com 6.8ºC, Campos do Jordão, em São Paulo, com 6.8ºC, e Barra do Turvo, também em São Paulo, com 7.7ºC.





O curioso é que não há na lista nenhuma cidade do Sul do País, região que costuma registrar as temperaturas mais baixas no território nacional.

Menores temperaturas até 7h de hoje