Denúncia revela abandono de equipamento no Hospital Júlia Kubitschek, em BH

Ala abandonada no Hospital Júlia Kubitschek, na Região do Barreiro, em BH (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Denúncias revelaram abandono de equipamentos no Hospital Júlia Kubitschek, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher fiscalizou o local nesta quarta-feira (25/5) e constatou outras irregularidades na unidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerias (Fhemig).





De acordo com a diretora-executiva do sindicato dos servidores da saúde (Sind-saúde), Neuza Freitas, vários equipamentos novos estavam escondidos em uma ala abandonada há pelo menos 12 anos."Existem duas alas desativadas desde 2010, segundo eles para reforma, e uma delas estava trancada. Nós pedimos abertura para termos acesso e foram verificados diversos equipamentos, como carrinho de parada, carrinho de anestesia, respiradores, camas novas, camas elétricas, camas já sucateadas, até mesmo câmara fria", relatou.





Além disso, ela também aponta que muitos desses equipamentos são novos e foram adquiridos para o hospital de campanha, criado em 2020 para comportar toda a população contaminada com a COVID-19.



“Muita coisa nova já está deteriorando, inclusive o elevador que foi comprado estava encaixotado e escondido lá dentro. Para a surpresa de todos, foi relatado pela própria gestão, que os equipamentos comprados para o hospital de campanha para a pandemia estão todos escondidos aqui nesta enfermaria”, frisou Neuza.





Emergência



Outro ponto constatado na visita foi de que a ala de emergência do hospital está em desuso, mesmo com a sobrecarga no atendimento de outras unidades de atendimento hospitalar na região do Barreiro. Em abril, a Fhemig anunciou que seriam abertos 30 leitos no hospital para desafogar o atendimento das UPAs.





A deputada Ana Paula Siqueira (Rede), autora do requerimento da visita, comentou as irregularidades encontradas. “Viemos fazer a visita para verificar a denúncia de fechamento dos setores de urgência e emergência do hospital. De fato, identificamos que esses serviços não estão funcionando plenamente, não tem atendimento pronto, a população não está sendo atendida aqui no sistema porta aberta”, apontou.





“Há deficiências, como o coordenador nos informou, na ausência de quatro profissionais sem previsão para que sejam conduzidos ao atendimento na maternidade. Então de fato há esse problema do atendimento, o governo se comprometeu na audiência pública a reabrir os 30 leitos de emergência, mas não reabriu”, acrescentou a parlamentar.





Ela ainda destacou que houve a tentativa de esconder a situação de desuso da ala pouco tempo antes da visita. “Nós encontramos uma tentativa de maquiagem do governo em relação ao setor de emergência. Identificamos três famílias que foram transferidas há cerca de 40 minutos antes de chegarmos, numa tentativa de demonstrar que essa ala, inclusive muito bem equipada, estivesse funcionando”.





Ana Paula criticou a atitude. “Os familiares nos registraram que não sabiam o motivo de suas transferências, são pessoas que estão no hospital há mais de uma semana aguardando exames médicos sem nenhum sinal de emergência. Isso é brincar com a dignidade humana, desrespeitar não só as famílias como toda população que quer e precisa do serviço de urgência e emergência restabelecido”.





UPA Barreiro





Enquanto isso, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Barreiro foi verificada a sobrecarga. “Encontramos um volume grande de pessoas aguardando atendimento, e o próprio gestor nos reportou que a partir do momento que a emergência e urgência do JK foi fechada, houve e existe uma real sobrecarga no atendimento da UPA Barreiro”, informou a deputada.





Um dos principais problemas averiguados na visita é a ausência de pediatras na UPA. Como consequência disso, famílias precisam aguardar mais de 12 horas por um atendimento ou encaminhamento. “Reforço que crianças são atendimento prioritário, segundo a legislação”, destaca Ana Paula.





Por fim, os deputados farão o relatório da visita e encaminharão requerimentos a serem respondidos por governo de Minas, prefeitura de Belo Horizonte e hospital Júlia Kubitschek. Além disso, o Ministério Público será acionado para verificar as denúncias.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Fhemig, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.